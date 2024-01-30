Uğur Mumcu Foça’da ‘‘Unutma Bizi’’ ile anıldı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:51

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:51

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, bombalı suikast sonucu katledilişin 31 yıldönümünde İzmir’de Foça ilçesinde anıldı. Foça Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Reha Midilli Kültür Merkezi’nde Cengiz Toraman tarafından yazılıp yönetilen ve Mumcu’nun yaşamını anlatan "Unutma Bizi" oyunu tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın duygusal anlar yaşattı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Yurtsever gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun laik, demokratik ve tam bağımsız Türkiye mücadelesini anlatan ‘‘Unutma Bizi” oyunu için, değerli sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Gülcan Altan ve Dengin Ceyhan’a teşekkür ederiz’’ dedi.