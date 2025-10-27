Uğur Üstündağ ve Selma Güneri Aynı Masada: Yeşilçam’ın Zarafeti, Şiirin Kalbiyle Buluşuyor

İkinci baskısıyla yeniden okura ulaşan Aşk Bu Ya Seni Bende Unutmuş, yalnızca bir şiir kitabı değil; Yeşilçam’a, İstanbul’a ve hafızamızdaki büyük aşklara yazılmış bir vefa mektubu. Üstündağ’ın dizeleri, bir dönemin ışığını bugüne taşıyor; eski sinema afişlerinin duygusunu, solgun bir Beyoğlu akşamını, genç bir yıldızın ilk bakıştaki ışıltısını hatırlatıyor.

Kitabın en özel bölümlerinden biri, Yeşilçam’ın zarif yüzü Selma Güneri’ye ithaf edilen şiirler. Üstündağ o dizelerde Güneri’yi yalnızca bir sinema oyuncusu olarak değil, bir dönemin duygusu olarak anlatıyor:

“Düşler akıyor sarnıcından /

Saçlarında yaz esintisi /

Gözlerinde Vivaldi’nin o dingin hali… /

Henüz on beş yaşında /

Güneşi içmiş bir buğday tanesi…”

Bu satırlar, bir kuşağın sinemayla kurduğu masum ve içten bağı da hatırlatıyor. Selma Güneri, sadece Yeşilçam tarihinin yıldızlarından biri olarak değil; İstanbul’un hafızasında yer etmiş, zarafeti ve duruşuyla gölgesi hâlâ üzerimizde duran bir figür olarak anılıyor. Üstündağ’ın şiiri ise bu belleği taze tutuyor.

Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla düzenlenen buluşmada Selma Güneri ve Uğur Üstündağ kitabı birlikte imzalayacak. Etkinlik, sinemanın altın çağıyla şiirin bugünkü sesi arasında kurulan köprüyü okurlarla aynı masada bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Uğur Üstündağ için bu kitap; unutulmasın, silinmesin, yarım kalmasın diye yazılmış bir hatırlama çabası. Selma Güneri içinse yıllar sonra hâlâ kalplerde yaşayan bir sevginin kanıtı.

Yeşilçam’a vefa borcumuz var.

29 Ekim’de, bu vefanın iki yüzü —şair ve o şiirin ilhamı olan güzel kadın— aynı masada buluşuyor.