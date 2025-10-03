Ukrayna Büyükelçiliği’nde kitap tanıtımı yapıldı: Savaş, çocukların gözünden anlatıldı

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Rusya-Ukrayna savaşını çocukların gözünden anlatan “İrpin: Benim Evim” kitabının Türkçe çevirisinin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte konuşan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, “Savaşın başından bu yana 600’den fazla Ukraynalı çocuk hayatını kaybetti” dedi

İYİ Parti Kocaeli milletvekili ve Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Lütfü Türkkan ise, “Ben dünyanın zalimler için cehennem olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında üç buçuk yıl geride kalırken, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, çatışmaların yıkıcı boyutlarını gözler önüne seriyor. Ankara’daki büyükelçilik yerleşkesinde dün, “İrpin: Benim Evim” kitabının Türkçe baskısı tanıtıldı. Rusya’dan kurtarılan İrpin şehrinde yaşayan çocukların kaleme aldığı kitapta, çatışmalar onların gözünden, travmatik boyutlarıyla anlatıldı.

‘600’DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ’

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, savaşın başladığı 2022’den bu yana yüz binlerce çocuğun kendini çatışma bölgesinin içinde bulduğunu söyledi. Resmi verilere göre 600’den fazla Ukraynalı çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Celal, bin 400’den fazla çocuğun ise yaralandığını aktardı. Celal, savaş başladığında Ukrayna’ya elini ilk uzatanın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu kaydederek, üç buçuk yıl boyunca 2 bin Ukraynalı çocuğun Türkiye’ye tahliye edildiğini söyledi.

20 binden fazla Ukraynalı çocuğun Rusya’ya ‘yasa dışı şekilde tehcir edildiğini’ de ifade eden Celal, “Bu çocuklar kimliklerinden mahrum bırakılıyor, isimleri değiştiriliyor, dinleri ve vatandaşlıkları zorla değiştiriliyor” sözlerini kullandı. Celal ayrıca uluslararası topluma “Dünya kötülüğe alışmamalı, sessiz kalmamalı” çağrısı yaptı, “Biz istiyoruz ki çocuklar başlarını göğe kaldırdığında füze değil balon görsünler” dedi.

‘DÜNYA ZALİMLER İÇİN CEHENNEM OLSUN’

Celal’in konuşmasının ardından İrpin Belediye Başkanı Oleksandr Markuşin ile görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Markuşin, “Rusya, Ukrayna’yı işgal etmeye başladığında hedef olan ilk şehirlerinden biri İrpin’di. Hemşehrilerimizle birlikte silahlanarak bölgesel savunma kuvvetleriyle şehrimizi savunmaya başladık. Kadınlarımız, çocuklarımız günlerce sığınakta kaldı. Korkularını, acılarını ama aynı zamanda güç ve dirençlerini paylaştılar” dedi.

İlerleyen dakikalarda kürsüye İYİ Parti Kocaeli milletvekili, Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Lütfü Türkkan çıktı. Türkkan, “Çocukların ölümü Gazze’de de devam ediyor, geçmişte Bosna’da da oldu. Oradan bir söz hatırlanır: ‘Anne, çocukları küçük mermilerle öldürüyorlar değil mi?’ Ben dünyanın zalimler için cehennem olmasını istiyorum” sözlerini sarf etti. Kitabın çeviri editörlerinden Oya Deniz Çongar Şahin ise teşekkür plaketini alırken gözyaşlarına boğuldu ve “Kitabı ilk elime aldığımda ağladım. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklar ölmemeli, ne İrpin’de, ne Gazze’de, ne de Doğu Türkistan’da” dedi. Konuşmaların ardından “Rus İşgalinin İnsani Boyutu: Suçlar, Çocuklar, Kurtuluş” başlıklı bir panel düzenlendi.