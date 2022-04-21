Ukraynalı ve Rus sanatçılar 'Recontact' sergisinde buluştu

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:15

Ukrayna, İngiltere, Rusya, Hindistan, Pakistan, Belarus, Avustralya ve Türkiye’den 52 Sanatçının eserinin yer aldığı; Mustafa Ayaz, Bedri Baykam, Zafer Gençaydın ve Hüsamettin Koçan gibi isimlerin de eserleriyle katkı sunduğu RECONTACT sergisinin açılışını Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal yaptı.

Küratör Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir, açılış konuşmasında, “Dünyanın pandemi ile başlayıp ekonomik kriz ve savaş ile devam eden sıra dışı gündemine eklenen savaşa karşı, “Yaşasın Sanat” diyerek, bilimin ve sanatın temsilcisi Leonardo Da Vinci’nin doğum gününe ithafen, Türkiye tarafından dünyaya hediye edilen Dünya Sanat Günü’nde, üniversite çatısı altında 8 ülkenin sanatçısını bir araya getirmenin onurunu yaşıyorum” ifadelerine yer verdi.

Özdemir, sergide yeralan tüm sanatçılar ile birlikte, Ulu Önder Atatürk’ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesi altında, “Savaşa Sanatla Hayır” mesajı verdiklerini vurguladı.

'SANATA SIĞINIYORUZ"

Bugün şiddetli bir savaşın tarafları olan Ukraynalı ve Rus sanatçıları bir araya getirmeyi başaran serginin manifestosunda şu ifadeler yer aldı:

"Uzun süredir izole olup salgından kurtulmaya çalışan dünya bugün de savaş ile karşı karşıya… Bir yandan nefeslerini tutmuş, milyonlarca can alan küresel felaketin geçmesini beklerken, bir yandan da ekonomik krizle baş etmeye çalışan insanlar, şimdilerde dünyanın başka bir coğrafyasında göç etmek zorunda bırakılan insanların acılarını kederlerini yeniden yaşıyorlar. Birlikte nefes almaya özlem duyulan bir dönemin ardından savaşın yıkıcı etkisi karşısında birlikte olmanın önemini yeniden hissediyor ve sanata sığınıyoruz."

İZOLASYON SONRASI YENİDEN BULUŞMA

İ-zolasyon Proje Serilerinin birincisi, COVID-19 koşulları altında, 7 ülkeden 19 Sanatçının katılımıyla Haziran 2021’de Art Contact İstanbul Çağdaş Sanatlar Fuarı’nda gerçekleşti. Sergi, izole zamanlarımızda ve mekanlarımızda daha çok ve daha derinlemesine, yeniden düşündüğümüz her şeyle yeniden bağ kurmaya odaklıydı. Kasım 2021’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde gerçekleşen ikinci sergi ile bu bağ 36 sanatçının katılımıyla akademik alana taşınarak izolasyon sonrası yeniden buluşmaya vurgu yapıldı. Sergi kavramsal anlamlar yanında küresel salgında dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde izole olmuş sanatçılar arasındaki teması ve uzun bir kapanma süreci sonrasında sanat ve toplumun üniversite yerleşkesi gibi gerçek bir mekanda yeniden buluşmasını da temsil etti.

'SANAT, YARALARIN ONARILMASINA KATKI SAĞLAYACAK'

"Bugün İ-zolasyon Proje Serisinin üçüncüsü 8 ülkeden 52 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilmiş, izolasyon sürecinde uzak kaldığınız herşeyle yeni bağlar kurma, tekrar düşünme sürecine, sanata karşı olan savaş olgusu da eklenmiştir."

"İnanıyoruz ki, sanat dünyanın içinde bulunduğu salgın, ekonomik kriz ve savaş dönemine dair belge niteliğinde izler taşırken, toplumun her kesimini doğrudan etkileyen olumsuz izlerin silinmesine, yaraların onarılmasına da katkı sağlayacaktır."