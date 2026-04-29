Uluslararası Caz Günü konserlerle kutlanacak

UNESCO tarafından ilan edilen ve her yıl tüm dünyada 30 Nisan'da kutlanan Uluslararası Caz Günü’nde, Üsküdar Belediyesi düzenlediği iki konserle Üsküdar Sahil Meydanı’nda, Garanti BBVA ise, beş ayrı mekanda “Beş Konser, Tek Akşam” sloganıyla düzenlediği konserlerle caz tutkunlarını ve bu müzikle tanışacakları buluşturacak.

ÜSKÜDAR SAHİLİNDE CAZ KONSERİ

30 Nisan Perşembe günü Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, caz müziğinin sevilen isimleri sahne alacak. Program kapsamında saat 17.00’de İris Doğru Quartet, saat 18.00’de ise Barkın Şimşek Trio dinleyicilere açık havada ve ücretsiz olan etkinlikte, cazın ritmi Boğaz kıyısında yankılanacak.

BEŞ AYRI MEKANDA CAZ

Beş ayrı mekanda aynı anda gerçekleşecek konserler: Blind’da Shabaka, Nardis Jazz Club’ta Bulut Gülen Quartet, Salon İKSV’de Makaya McCraven, Zorlu PSM %100 Studio'da Jazzanova ft.Wayne Snow, Bova’da ise AMG caz meraklılarını güzel bir akşamda buluşturacak.

Müzisyen, besteci ve prodüktör Shabaka Hutchings, çağdaş İngiliz caz sahnesinin en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde “Shabaka” adıyla sürdürdüğü üretimlerinde caz ile elektronik ve spiritüel gelenekler arasında gidip gelen akışkan pratiğiyle caz ve deneysel müziğin global algısını yeniden şekillendiriyor. Blind sahnesinde gerçekleşecek konserinde dinleyicileri güçlü doğaçlamalar ve ritmik derinliklerle meditatif bir yolculuğa çıkaracak. Piyanoda Kürşad Deniz, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Berke Özgümüş ve trombonda Bulut Gülen'den oluşan Bulut Gülen Quartet, lirik ve melodik ifadesi güçlü besteleri dinamik ritmik yapıyla güçlendiren ekip, Nardis Jazz Club’ta tamamıyla yeni ve daha önce sanatçının yayınlamadığı bir projeyi seslendiriyor.

ABD’li davulcu, besteci ve prodüktör Makaya McCraven, caz, hip-hop ve elektronik müzik unsurlarını bir araya getiren yenilikçi yaklaşımıyla tanınıyor. “beat scientist” de olarak anılan McCraven, Salon İKSV sahnesinde dinleyicilerle buluşacak. Berlin merkezli kolektif Jazzanova, caz, soul ve elektronik müziği bir araya getiren prodüksiyonları ve canlı performanslarıyla uluslararası alanda tanınan Jazzanova (Live) ft. Wayne Snow Zorlu PSM %100 Studio’da konser verecek. Paris çıkışlı genç caz topluluğu AMG ise, modern cazın güncel yorumlarını groove temelli yapılarla birleştiren enerjik performanslarıyla dikkat çekiyor. AMG, Bova sahnesinde dinleyicilerle buluşacak.