Uşak'ta 10 gün sürecek kültür şöleni: Kitap fuarı 26 Eylül'de kapılarını açıyor...

Uşak, sonbahara kültür ve edebiyatla merhaba diyor.

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı, 26 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında SSK Pazar Yeri’nde kapılarını açıyor. On gün sürecek fuarda, 100’e yakın yayınevi, binlerce kitap ve yazarların söyleşi ile imza günleri Uşaklılarla buluşacak.

Fuarda çok sayıda yayınevleri stand açarken, tüm kitaplarda özel indirimler ziyaretçilere sunulacak. Edebiyat dünyasının tanınmış yazarları imza günlerinde okurlarıyla buluşacak.

Her yaş grubuna hitap eden fuarda, Uşak halkı ve çevre illerden gelecek edebiyat tutkunlarına açık olacak. Ücretsiz düzenlenen fuar, hem çocuklara hem de yetişkinlere kitap sevgisini aşılamayı hedefliyor.

KÜLTÜR DOLU GÜNLER UŞAK’I BEKLİYOR

Belediye yetkilileri, fuarın Uşak’ın kültür hayatına önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak tüm vatandaşları bu kültür şölenine davet etti.

Cumhuriyet Kitap yazarları İmza programı.