Üsküp'te "13. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali" 18 Ağustos'ta başlayacak
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de desteklediği "13. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali" 18-25 Ağustos'ta yapılacak.
Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali İcra Müdürü Darko Nabakov, basın toplantısında, etkinliğin Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Osmanlı tarihi yapısı Kurşunlu Han'ın yanı sıra başkentin 4 farklı yerinde düzenleneceğini söyledi. Bu yıl festivalin odağında fikir gelişimi konusunun olduğunu kaydeden Nabakov, tüm Avrupa'dan 70 yabancı misafiri ağırlamayı planladıklarını ifade etti.
Festival YEE ve Kuzey Makedonya Film Ajansı'nın yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlarca destekleniyor.
Video Haberler
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
- Bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- '11 parti ile görüştüm...'
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti