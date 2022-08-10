Üsküp'te "13. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali" 18 Ağustos'ta başlayacak

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:15

Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali İcra Müdürü Darko Nabakov, basın toplantısında, etkinliğin Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Osmanlı tarihi yapısı Kurşunlu Han'ın yanı sıra başkentin 4 farklı yerinde düzenleneceğini söyledi. Bu yıl festivalin odağında fikir gelişimi konusunun olduğunu kaydeden Nabakov, tüm Avrupa'dan 70 yabancı misafiri ağırlamayı planladıklarını ifade etti.

Festival YEE ve Kuzey Makedonya Film Ajansı'nın yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlarca destekleniyor.