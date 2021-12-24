Usta sanatçı Ruhi Su anısına yeni albüm yayımlandı

24 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Ruhi Su Dostlar Korosu, 43 yıl sonra yeni bir albümle dinleyicilerini sevindirdi. Şef Haluk Polat yönetimindeki koro “Suyun İzi” adlı bu albümde başta Ruhi Su repertuvarından sevilen eserler olmak üzere, Türkçe ve diğer dillerde çoksesli halk müziği eserlerini seslendirdi. Koro en son 1978 yılında “Semahlar” albümünde Ruhi Su’ya eşlik etmişti. 36 yıl önce yaşamını yitiren Ruhi Su’ya bir armağan anlamını da taşıyan albümde Alexan-dra Gravas, Emin İgüs, Şuşan Kalataş, Erdem Oral ve Fırat Tanış konuk solist olarak yer alıyor. Albüm dijital platformlarda yayımlandı.

Ruhi Su Dostlar Korosu, albümde, geçen aylarda yaşama veda eden Mikis Theodorakis’in “Omorfi Poli” isimli eserini Yunanistan’ın kültür elçisi olarak tanınan kontralto Alexandra Gravas ile birlikte seslendirdi. Albümde yer alan diğer eserlerden bazıları şöyle: “O Yar Gelir”, “Karanfil Suyu Neyler”, “Zere”, “Mayro” ve “Bilmem Şu Feleğin”. Koro üyeleriyle konuştuk.

- 43 yıl sonra gelen bu albümün anlamı sizin için nedir?

Banu Yumrukçağlar: 2021 yılında koromuzun 46. yılını kutladık. Koromuzun uzun soluklu tarihinde, Ruhi Su’nun müzik mirasını yaşatma ve sürdürme çabalarında önemli bir adım oldu bu projemiz. Ruhi Su Dostlar Korosu’nun koristleri olarak bu dönemde, böylesine anlamlı bir projenin içinde yer almak hepimiz için kıvanç verici. Ruhi Su’nun izinde, onun işaret ettiği çoksesliliği ve insan sevgisini temel alan bir albüm “Suyun İzi”. Albümümüz, büyük ustamızın anısına, büyük emek ve özenle, pandeminin zor koşullarında kaydedildi. Koro şefimiz Haluk Polat’ın rehberliğinde, çok keyifli ve öğretici bir süreç oldu bizler için.

Haluk Polat: Bu albüm yıllar sonra çıkan ilk çalışma. Koşullar şartlar elbette her zaman istediğiniz gibi gelişmiyor. Amacımız Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde çalışmalar yapan Dostlar Korosu’nu ileriye ve geleceğe taşımak. Bu amaca ulaşırken farklı müzikal süreçlerden etkileniyoruz, yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Elbette yaptığımız çalışmanın herkesi özellikle de Ruhi Su ile daha önce çalışmış, o dönemi yaşamış insanları mutlu ve memnun etmesi mümkün olmayabilir, o geleneği farklı gruplar insanlar zaten yaşatmaya çalışıyor. Biz Ruhi Su değiliz ve olamayız da. Amacımız onu tanımayan gençlere anlatmak ve ileriye taşımak. Bu nedenle albümde ilk dönemden son döneme farklı farklı düzenlemeler ve müzikal yaklaşımlar var. Hepsini sevmeseniz de kendinize yakın gelecek Ruhi Su Dostlar Korosu geleneğine sıcak bakabileceğiniz bir şeyler bulabilirsiniz diye umuyoruz.

İLHAN SELÇUK’A GÖRE RUHİ SU

Aras Akanaras: İlhan Selçuk, 18 Ocak 1968 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Ruhi Su’nun sesinde Anadolu vardır. Ruhi Su’nun sesindeki Anadolu, yalınkat bir Anadolu değildir, üç bin yılın toprağıdır” diyor. Bu albüm, sanat tarihimiz içinde bir değerin izini sürenlerin kızlarımıza, oğullarımıza ve gelecek kuşaklara sesini duyuracaktır.

- Albüm kaydedilirken Ruhi Su’dan nasıl ilham aldınız? Neleri göz önünde bulundurdunuz örneğin?

B.Y: Ruhi Su’nun hayatı küçük yaşından itibaren mücadelelerle geçmiş, ancak o direnmekten, üretmekten ve daha iyisini yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiş. Onun mücadele azmi, müzisyen kimliği ve eserlerindeki insan sevgisi bizim yolumuzu aydınlatıyor. Onun işaret ettiği çoksesliliği temel alarak, coğrafyamızın çokkültürlü ve çok dilli yapısını yansıtan bir albüm hazırlamaya gayret ettik. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu yönde ilerleyecek.

ÜCRETSİZ KONSER...

- Lansman konseriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ruhi Su ve Dostlar Korosu’nu sevenlere mesajınız var mı?

A.A: 6 Ocak tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Albümdeki eserleri seslendireceğimiz, koromuzun ve konuk sanatçılarımızın seyircimizle buluşacağı ücretsiz bir konser olacak. Her kentte bir Ruhi Su kültür merkezi bir Ruhi Su müzik atölyesi açmak bu alanlarda Ruhi Su ve Anadolu müzik kültürünü yaşatmak bizim için en önemli hedeflerden birisi diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda bizi seven dinleyicilerimizden Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği’ne ruhisu.org.tr adresi üzerinden destek olmalarını bekliyoruz.

- Ruhi Su Dostlar Korosu’nda kimler yer alıyor? Koroya dahil olmak isteyenler neler yapmalı?

A.A: Koromuzun en genç üyesi, Kutlu Dağıdır henüz 15 yaşında. Ve takip eden yaş aralıklarında öğrenci, çalışan koristlerimiz yer alıyorlar. Türkü söylemek kolay görünen, kişinin kendi görgü ve bilgisi içinde bunu gerçekleştirdiği bir eylem. Koromuzda iyi türkü söyleyebilmenin gerekliliği olarak ses, nefes çalışmaları ve müzik eğitimi üzerine yoğunlaşıyoruz. Koromuza dahil olmak isteyenler ruhisu.org.tr üzerinden form doldurabilirler.

SEMPOZYUM DÜZENLENECEK

- Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği ile düzenlenecek olan Ruhi Su Sempozyumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

A.A: Derneğimiz İmece plaklarında olduğu gibi bir grup Ruhi Su sevdalısı aydın tarafından, Ilgın Su öncülüğünde kurulmuş bir yapı. Şu anda derneğimizin çoğu faaliyeti koristler tarafından yürütülmektedir. 2022 yılında, akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu ile İstanbul’da bir sempozyum gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu sempozyumda, inandığı ilkelerden hiçbir zaman sapmamış, içinden geçilen çalkantılı dönemlerde düşünce namusunu korumuş bir aydının müzikal yolculuğunu, derlemeciliğini, operacılığını ve sanat tarihimiz üzerindeki izdüşümünü konuşacağız.