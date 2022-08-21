Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
2017 yapımı Amerikan bilimkurgu filmi "Uzaydan Gelen Fırtına" izleyici ile birçok platformda buluşmaya devam ediyor. Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Uzaydan Gelen Fırtına filminin yönetmen, senarist ve yapımcı koltuğunda Dean Devlin oturuyor. Filmin çekimleri 20 Ekim 2014'te New Orleans, Louisiana'da başladı. Film, Skydance Media ve Warner Bros arasındaki ilk ortak yapım olma özelliğini taşıyor.
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hava koşullarını kontrol eden bir uydu sistemi aniden bozulunca bir bilim insanı, Dünya'da gerçekleşebilecek iklim felaketini önlemek için zamanla yarışmak zorunda kalır.
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?
Filmin oyuncu kadrosunda;
Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara, Daniel Wu, Eugenio Derbez, Amr Waked, Adepero Oduye, Robert Sheehan, Richard Schiff, Ed Harris, Andy García yer alıyor.
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