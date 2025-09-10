Vin Diesel’in başrolde: 'Son Cadı Avcısı 2' geliyor!

Modern bir cadı avı öyküsünü 2015’te sinemaya taşıyan Son Cadı Avcısı filminin devamı yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrolünde Vin Diesel’in yer aldığı devam filminde sürpriz bir gelişme de yaşandı. Emekliliğini açıkladıktan sonra ekranlara veda eden efsane oyuncu Sir Michael Caine, ikinci filmde Dolan karakterine geri dönecek.

92 yaşındaki Caine’in yeniden kamera karşısına geçmesi hayranlarını heyecanlandırırken, Vin Diesel de Kaulder rolüyle maceraya kaldığı yerden devam edecek.

İlk filmdeki fantastik evrenin günümüz teknolojisiyle nasıl şekilleneceği merak edilirken, Son Cadı Avcısı 2’nin vizyon tarihi ve diğer detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.