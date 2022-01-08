Vitrindeki Albümler

08 Ocak 2022 Cumartesi, 04:00

RİŞAR & KUPA 4 (IRONHAND RECORDS)

Memleketin son laiko-beat orkestrasıydı Rişar & Kupa 4. Rum ve Türk müzisyenler tarafından 1968 yılında kurulan dört kişilik topluluk, laiko ve rebetiko müziğinin yanı sıra gençliklerinin modası olan beat müziğinden de etkilenmişti.

Kupa Dörtlüsü’nün yorumladığı eserlere kattığı en güzel iki şeyden biri yaşama sevinciydi. En hüzünlü parçalarda bile enerjik bir ruh halini duyarsınız onlarda; kaybetmişlik duygusunun buruk ama yine de ışıldayan pırıltısını fark edersiniz. Diğeri ise elbette müzikal-çalgısal saygıdır ki bu da en fazla o melodiden kopmayan (org ve buzuki ile yapılan) çılgın sololarda kendini ortaya koyar. Davulcu ve solist Rişar, orgcu ve buzukici Fikret Babalı bu güzel sound’un baş sorumluları idi.

Bilhassa tavernalarda 70’lerin ortalarına kadar çok aktif olmuşlar, plaklarıyla da Anadolu pop tarihine bir not düşmüşlerdi. Kendi plak çalışmalarının yanında, hem sahnede hem de plaklarda (Hayko’dan Öztürk Serengil’e, Zerrin Zeren’e...) çok sayıda şarkıcıya da eşlik etmişlerdi.

Topluluğun ikisi enstrümantal 12 parçasını içeren derleme, dijital olarak yayımlanmasının yanı sıra 500 adet plak basıldı. Basıldı da, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle henüz memleket sınırlarına giremedi.

‘FAMILLE VENZDEİ, VOL. II’ (VENZDEI MÜZİK)

Venzdei ailesi, 2019 yılının kasım ayında Bursa’da genç bir yapımcı ve müzisyen olan Naskas tarafından oluşturulmuş bağımsız bir kolektif iken işlerin hızlıca büyümesi nedeniyle İstanbul’a taşınan ve yanı sıra plak şirketi haline gelen bir müzik çatısı. Venzdei Müzik halihazırda kataloğunda 14 sanatçı ve 200’e yakın ürün bulunduran bir firma durumunda.

Firmanın kuruluşunun ilk yılında çıkardıkları toplama albüm, daha ziyade drill ve emo rap tarzı işler yapan artistleri kapsıyordu. İkinci yıllarına istinaden çıkardıkları “Famille Venzdei, Vol. II” isimli yeni toplama ise tam 35 parçadan oluşuyor. Rap temelli olmakla birlikte konsept genişliyor, birbirinden farklı sound’lar devreye giriyor. Bu albüm pop, alternatif rock ve indie tarzı çizgiler taşıyan yeni isimleri de barındırıyor.

Titizlikle ve uzun süredir üzerinde çalışılan derleme albümde amo, Carlas Brutal, Cult352, KAYA, Livamia, Naskas, NİL, Özeren, Pascha, Todorov ve VBS’nin solo parçaları yer alıyor. Kalabalık bir ekibin çalıştığı albümün altyapılarında ise Rexart, Pascha, Oggxie, saiwron, Doçend, genzo gibi yetenekli prodüktörlerin imzası var. Takibe alınız, müziğin gidişatı ve geleceği konusunda iyi bir örnek “Famille Venzdei, Vol. II”.

[email protected]