Vitrindeki Albümler - 5 Temmuz 2025

SÖZ VERMİŞ ŞARKILAR / MURATHAN MUNGAN (ADA MÜZİK)





Müziğimizin sorunlarından birinin iyi şarkı sözü yazarının azlığı oluşunun müsebbibi biraz da Murathan Mungan’ın çıtayı çok yükseklere çıkarmış olması. Yazdıklarından sonra söz beğenmek kolay değil. Bunun somut kanıtı 1999 yılında kaset ve CD olarak basılan “Söz Vermiş Şarkılar” albümü.

Naim Dilmener ve Bülent Forta direktörlüğünde hazırlanan bu derleme Mungan’ın sözünü yazdığı 18 şarkının farklı isimler tarafından yapılmış yorumlarından oluşuyordu. Şarkıların çoğunu dinleyici daha önce Yeni Türkü’den dinlemiş ve başucuna koymuştu. Bunlar sevilen şarkılardı zaten ancak bu çalışma yine de onlara yeni kuşaklardan dinleyiciler kazandırmayı başarmıştı. Nedeni sanatçı ve topluluk tercihlerindeki isabetli kararlar, düzenleme ve icralardaki muazzam performanslardı.

Ülkemizdeki yorumculuk anlayışına yeni bir pencere açmak konusunda önemli bir örnek olarak “Söz Vermiş Şarkılar” şimdi ilk kez plak formatında. İki plaktan oluşan albümün çocukluğumuzdaki kazı-kazan türü piyango oyununu andıran, CD’deki orijinalliği korunarak yapılan kapak tasarımı takdire şayan. Şüphesiz yorumların hepsi aynı kalitede değil, ama ehemmiyeti yok; aradan geçen çeyrek asır bir bütün olarak bu albümü hakkettiği kadar kıymetli yapıyor.

ŞANIŞER 'KÖK' (COLLABEL)





20 yıldır rap okulunda dirsek çürüten Şanışer (Sarp Palaur), ilk kez 2019 yılında 17 rapçiyi orkestra ederek yaptığı 15 dakikalık “Susamam” adlı kolektif şarkıyla yeraltından günışığına çıkmış; neferi olduğu müziği engin kalabalıklara dinletmişti. Hak, hukuk, adalet mücadelesini elden hiçbir dönem bırakmayan Şanışer, sekizinci albümü “Kök” ile ait olduğu müziğin literatürüne katkı vermeyi sürdürüyor.

İçsel hesaplaşmaları toplumsal sorgulamalara tahvil eden yaklaşımlarıyla “Kök” hem içeri hem dışarı doğru yapılan bir yolculuk. Yolun sonu köklere kadar uzansa da tüm modern soundlardan nasibini alacak kadar zengin. Battle, flex, flow hepsi iyi ama en büyük özelliği cesareti Şanışer’in, bir de engin ruhu ve vicdanı...

10 parçadan oluşan albümde iki şarkıya Sokrat St, birine de Ados konuk olmuş. Parçadan parçaya değişin havada arabesk kadar ciddi miktarda pop da var. “Kök” albümündeki Şanışer evet kesinlikle eski Şanışer değil ama Şanışer’i anlamlı kılan da bu. Muhalif gibi görünmesine rağmen sistem eleştirisi yapan rapçi sayısının az olduğu bir ortamda Şanışer rap dünyasının nadir ozanlarından biri. O yüzden her çalışmasıyla umudumuzu yeşertiyor.

Not: “Kök” albümü 1000 adet numaralı plak olarak basıldı.