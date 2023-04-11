Vitrindekiler...

Yayınlanma: 11.04.2023 - 00:04

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:17

Ankara ve Atatürk Orman Çiftliği: Atatürk'ün Dehası / Aydemir Ceylan / İleri Yay. / 176 s.

Ünlü düşünür Albert Einstein demiştir ki, “Dünyayı büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakan şey, insanların kötülük yapmaları değil, kötülük yapanlar karşısında sessiz kalmalarıdır.” Büyük Önder, gerçek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk aynı düşünceyi, Einstein’dan çok daha önce şu sözleriyle çok daha veciz olarak ortaya koymuştur: “Dünyada her millet, icraatına tahammül ettiği hükümetin mes’uliyetine de ortak sayılır.” O halde, mahalli demokrasiyi de, demokrasinin kendisini de ayakta tutabilmenin tek güvencesi, yurttaşın ve kenttaşın çağdaş bilim ve eğitimle yükseltilebilecek olan kültür ve bilinç düzeyidir. Aydemir Ceylan, “Hayaller, Anılar, Gerçekler” alt başlığıyla yayımlanan, Atatürk’ün dehasını ortaya koyduğu kitabında, dönemin Ankara’sını ve Atatürk Orman Çiftliği’ni de merceğe alıyor. Ceylan’ın kitabı günümüze de yetkin bir gönderme niteliğinde.

Kırmızı Tuğlalar-Kaşıkçı Elması’ndan Aroma Sanayisinin Liderliğine Giden Yolda Bir Başarı Öyküsü / Murat Yasa / Cumhuriyet Kitapları / 496 s.

1982 yılında arkadaşından aldığı borçla kurduğu Aromsa ile Türkiye’ye yeni bir sanayi dalı ve teknolojisi kazandıran kimya mühendisi Murat Yasa, Kırmızı Tuğlalar’da Aromsa’nın 41 yıllık hikâyesini anlatıyor. Öyküsünü Tepedelenli Ali Paşa’nın Kaşıkçı Elması’nı satın almasıyla başlatı-an Yasa, Aromsa’yı aroma sanayisinin lideri konumuna hangi zorlu koşulları aşarak getirdiğini yalın bir dille kaleme alıyor.

Mucizeler / Elena Medel / Çev. İdil Dündar / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 192 s.

İspanyol edebiyatının son dönemde adından sıkça söz ettiren yazarlarından Elena Medel, romanının fonuna, Franco diktatörlüğünün son yıllarından, geniş çapta bir kadın hareketine sahne olan günümüz Madrid’ine kadar İspanya’nın 50 yıllık tarihini alıyor. 15 dile çevrilen Mucizeler, kişisel olanla toplumsal olanı harmanlayarak üç kuşaktan kadının yaşamında zamanla nelerin değiştiğini ve nelerin inatla aynı kaldığını gözler önüne seriyor.

Abigail / Magda Szabó / Çev. Figen Uç / Yapı Kredi Yay. / 456 s.

Magda Szabó romanında, annesini erken yaşta kaybeden 14 yaşındaki Gina’nın, babasının onu yatılı okula göndermesi ve Gina’nın yatılı okuldaki disiplinli yaşamdan bunalıp Budapeşte’ye dönmek istemesini anlatıyor. Gina çok geçmeden, okulun efsanesi haline gelen Abigail heykeline mektup yazarak yardım isteyen kızlar arasına girer ve Abigail, başta Gina olmak üzere birçok yaşamın kurtarıcısı olur. Abigail, Szabó’nun kaleminden Doğu Macaristan’da genç bir kızın yetişkin olma çabası özelinde, İkinci Dünya Savaşı’nın acı ve sarsıcı öyküsü.

General Muğlalı Sendromu / Cumhur Utku / Galeati Yay. / 160 s.

General Muğlalı Sendromu, Cumhur Utku’dan Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde tümen komutanı, Cumhuriyetin ilk yıllarında Tunceli’deki ayaklanmanın bastırılmasında önemli rol oynayan, asteğmen Kubilay’ın şehit edilmesinden sonra Menemen’de kurulan mahkemenin başkanı, 1949’da “33 Kurşun Olayı” olarak adlandırılan olay sonrası yargılanan ve önce idama sonra 20 yıl hapis cezasına çarptırılan General Mustafa Muğlalı’nın yaşamını romanlaştırdığı soluk soluğa gelişen bir yapıt.

Mercan Adası: Bir Büyük Okyanus Hikâyesi / Robert Michael Ballantyne / Çev. Ali Benice / İletişim Yay. / 308 s.

Robert Michael Ballantyne romanında, şiddetli bir fırtına yüzünden gemileri batan Ralph, Jack ve Peter’in bir adaya sığınmalarıyla başlayan yaşamda kalma mücadelesini konu ediniyor. Balık avlamakla, sandal yapmakla geçen, dalgıçlık yapıp suyun altındaki güzellikleri keşfetmekle geçen günler, adaya korsanların gelmesiyle bir anda cehenneme döner. Ballantyne, Mercan Adası’nda, bir serüven hikâyesi anlatmanın yanında Viktorya dönemindeki kolonyal sistemi ve Hıristiyanlığın yayılışını da ele alıyor.

Pera Palas’ta Onbir Gece / Kayahan Demir / Timaş Genç / 160 s.

Kayahan Demir, Pera Palas serisinin 5. kitabında, geçmişte 11 gün ortadan kaybolan ve daha sonra arabasının göl kenarında ağaca çarpmış bir halde bulunmasıyla öldüğünden sanılan ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin Pera Palas Oteli’ndeki 11 gününü ve orada tanık olduğu bir dizi macerayı anlatıyor. Demir romanında serinin sevilen karakterleri Dedektif Milas, yardımcısı Engin ve Agatha Christie’yi geçmiş ve anılar çerçevesinde sürükleyici bir polisiye kurguda buluşturuyor.