Westeros'un büyüleyici dünyasına geri dönüş tarihi belli oldu: House of the Dragon 2. sezonun yayın tarihi açıklandı

House of the Dragon dizisinden beklenen haber geldi. HBO'nun sevilen dizisi Game of Thrones'un yaklaşık 200 yıl öncesinde yaşananları anlatan dizi bu sene ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Warner Bros Discovery yayın ve oyun şefi J.B. Perrette hayranlara tarihi verdi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:21
Westeros'un büyüleyici dünyasına geri dönüş tarihi belli oldu: House of the Dragon 2. sezonun yayın tarihi açıklandı
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"Game of Thrones" evreninin hayranlarının, heyecanla bekledği "House of the Dragon" dizisinden sevindiren haber geldi. Warner Bros Discovery yayın ve oyun şefi J.B. Perrette, yaptığı bir söyleşide, bu büyülü dünyanın yeni macerasının haziran ayında HBO ekranlarında prömiyer yapacağını açıkladı.

"Game of Thrones" yaratıcısı George R.R. Martin'in "Fire & Blood" kitabından uyarlanan "House of the Dragon", Westeros kıtasındaki Targaryen hanedanının öyküsünü anlatıyor. Dizi, "Game of Thrones" olaylarından yaklaşık 200 yıl öncesine, Targaryenlerin Yedi Krallığı birleştirmesinden yaklaşık 100 yıl sonrasına odaklanıyor.

İlk sezonu büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılanan ve HBO için rekor izlenme oranlarına ulaşan "House of the Dragon", ikinci sezon için heyecanı şimdiden zirveye taşıyor. Dizinin başrolünde yer alan oyuncular arasında Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell ve daha birçok isim bulunuyor.

Çekimlerin 2023 yılında başlamasına rağmen, Writers Guild of America grevi ve SAG-AFTRA grevi gibi endüstri olaylarından etkilenmeyen dizi, tüm hazırlıklarını tamamlayarak izleyicileri büyüleyici bir ikinci sezonla buluşturmayı planlıyor.


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