William James Durant ile Ariel Durant’ten Tarihten Alınacak Dersler
Onbir ciltlik Medeniyetin Öyküsü (The Story of Civilization) serisinin onuncu kitabıyla 1968 yılında Pulitzer Ödülü’ne değer görülen Amerikalı tarihçi ve felsefeci William James Durant ile araştırmacı ve yazar eşi Ariel Durant’ın Tarihten Alınacak Dersler adlı kitabı, Epsilon Yayınevi tarafından Varol Ataman’ın çevirisiyle okuyucularla buluşturuldu.
Pulitzer ödüllü Will ve Ariel Durant’ın, insanlık tarihi üzerine 40 yıllık çalışmalarını damıttığı Tarihten Alınacak Dersler (Çeviren: Varol Ataman / Epsilon Yayınevi) adlı kitabı Türk okurlarla buluştu. Tarihten Alınacak Dersler, 5 bin yıllık dünya tarihinde gözlemlenen konu ve dersleri coğrafya, biyoloji, ırk, kişilik, ahlak, din, ekonomi, sosyalizm, devlet, savaş, büyüme ile çürüme ve ilerleme gibi on iki farklı bakış açısıyla gözden geçiriyor. Kitap, çiftin dünya tarihini anlatan Medeniyetin Öyküsü serisinin rafine bir özeti niteliği taşıyor.
Yazarlar bu kitapta hayatlarının işinin tamamlanmasıyla geriye bakıp insanın savaş, fetih ve yaratılış içinde geçen uzun yolculuğunun anlamını irdelemeye başlıyorlar. Okuyucunun kendi yaşadığı çağı anlamasına yardımcı olabilecek temaları kullanarak insanın doğası, davranışları ve beklentileri hakkında tarihin ne göstereceğini araştırırken geçmişin büyük yaşamlarına, fikirlerine ve olaylarına değiniyorlar.
WILLIAM JAMES DURANT VE ARIEL DURANT HAKKINDA
Araştırmacı yazar Ariel Durant ile eşi tarihçi ve felsefeci William James Durant, birlikte kaleme aldıkları The Story of Civilization adlı on bir ciltlik dünya tarihi kitaplarıyla tanınıyorlar.
Will ve Ariel Durant, bu serinin onuncu kitabı olan Rousseau and Revolution ile 1968 yılında Pulitzer Ödülü’ne değer görüldüler. 1977 yılında ise ortak çalışmaları dolayısıyla ABD Başkanlığı Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildiler.
Toplumsal meselelere duyarlı olan Durantlar, tarih yazımında geleneksel biçimin dışına çıkarak inceledikleri toplumlarda halkın yaşam koşullarına, sanat, felsefe ve din gibi kültürel olgulara da çokça yer verdiler. Ortak çalışmaları arasında ayrıca Interpretations of Life ve özyaşamöykülerini kaleme aldıkları A Dual Biography yer alıyor.
Will Durant’ın Felsefenin Öyküsü adlı kitabı, ABD’de felsefenin toplumla buluşmasında önemli etkiye sahip, ayrıca diğer çalışmaları arasında Medeniyetin Temelleri, İslâm Medeniyeti, Heroes of History, The Greatest Minds and Ideas of All Time, Adventures in Genius, The Pleasures of Philosophy ve An Invitation to Philosophy bulunuyor.
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