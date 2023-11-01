YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 00:04

Güncelleme: 01.11.2023 - 00:04

2023 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ’NE DEĞER GÖRÜLEN JON FOSSE KAPAĞIMIZDA!

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi’nce “Norveç geçmişinin özünü sanatsal teknikle birleştirdiği, insani kaygıları ve ikilemleri yansıttığı eserleri, söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları” dolayısıyla 2023 Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen yazar, şair ve çevirmen Jon Fosse kapağımızda.

Romanları, oyunları, kısa öyküleri, şiirleri, denemeleri ve çocuk kitapları 40’tan fazla dile çevrilen ve 30’dan fazla oyunu bulunan Jon Fosse, Norveç’te Henrik Ibsen’den sonra oyunları en çok oyunu sergilenen Norveçli oyun yazarı. Yazarın dilimize çevrilmiş yapıtları arasında Monokl Yayınları’nca yayımlanan Üçleme (Çev. Banu. G. Syvertsen), Sabahtan Akşama (Çev. Deniz Canefe) ve Melankoli (Çev. Banu G. Syvertsen) adlı kitapları bulunuyor. Çiğdem Ülker’in yazısı...

40. TÜYAP ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI’NDA SON ÜÇ GÜN!

Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen ana teması “Yaşasın Cumhuriyet”, Onur Yazarı Nermin Abadan Unat olarak belirlenen ve Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Ekim’de başlayan Tüyap 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı tüm hızıyla sürüyor.

Yurt içi ve yurt dışından 998 yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna, 400’den fazla kültür etkinliğine ve 2000’den fazla imza gününe ev sahipliği yapmaya devam eden ve 5 Kasım’da sona erecek fuarda girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğunu, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebildiğini ve fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri gibi tüm bilgilere http://istanbulkitapfuari.com adresinden erişilebileceğini anımsatalım ve coşkuyla yineleyelim: Yaşasın Cumhuriyet!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...