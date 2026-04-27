Yarının 18 Kadın Yıldızına destek

Genç yıldızlar, 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 17 Haziran akşamı 20.00’da Süreyya Operası gerçekleştirilecek konserde flüt sanatçısı Aslıhan And Say ile sahneye çıkacak.



Bu yıl seçici kurul tarafından belirlenen 18 müzisyen; Ece Canay ile Evrim Aleyna Kuzucuk(keman), Berin Gökçe İlhan(çello), Duru Bulam ile Maya Devrim Tanyılmaz(flüt), İlayda Afşar ile Nehir Göndermez(obua), Nehir Ekşi, Selin Akın ve Hüma Beyza Ünal(fagot), Defne Erkan(korno), Duru Erdoğan, Damla Ece Karataş, Pelin Öztürk ve Elif Spor(piyano), Bahar Zeynep Aşçı ile Umay Mert (arp), Nisan Dikeçligil(kompozisyon ve korno).



Bu isimlerle birlikte fondan yararlanacak genç kadın müzisyenlerin sayısı 138’e ulaştı. Her yıl olduğu gibi, hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.