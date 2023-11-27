Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:49

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:03

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen "15. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Çalıştayı" kapsamında gerçekleşen "Yarının Ustaları Sergisi" Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlandı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi’nde gerçekleştirilen sergi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Duygu Kahraman, serginin açılış konuşmasında, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen düzenlenen etkinliğin, ustaları ve geleceğin ustalarını bir araya getirdiğini belirtti. Ayrıca, Cumhuriyetin tarihi, kültürel, toplumsal ve sanatsal dinamiklerini anlamayı amaçlayan serginin önemine vurgu yaptı.

Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Mehtap Uygungöz ise serginin "Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi" etkinliğinin 15. yılında düzenlendiğini ifade etti. Bu sene “Atatürk ve Cumhuriyet” temasıyla gerçekleşen serginin, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir katkı olduğunu belirtti. Ayrıca, mayıs ayında açılan Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi’nin kaligrafi ve tipografi alanında Türkiye’de ilk olduğuna dikkat çekti.

Sergi, öğrenci ve öğretim üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, Atatürk ve Cumhuriyet temalı eserleriyle sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.