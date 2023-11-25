AKP'li belediye, Atatürk'e 'firavun' diyen yazarın adını kütüphaneye verdi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 16:14

Güncelleme: 25.11.2023 - 16:33

AKP'li Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Millet Bahçesi içinde yer alan sosyal ve kütüphaneyi hizmete açtı. Kütüphaneye ise 18 Ekim 2019'da hayatını kaybeden islamcı yazar Nuri Pakdil'in adı verildi.

Açılışa katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı konuşmada, “Yaptığımız bütün projelerin içerisinde bizler, bir kütüphane olmasını da arzu ediyoruz. Bugün açtığımız kütüphanemizin adı da Kudüs şairimiz Nuri Pakdil Kütüphanesi olmuş oldu. Merhum hayatını Kudüs davasını adamış ve ömrümün sonuna doğru Kudüs'ü ziyaret ederek oradaki duygularını tüm dünya ile paylaşan bir büyüğümüzün adını burada yaşatıyoruz. 14 bin kardeşimizi bir İsrail terör devleti var. Terör devletinin bir an önce bu katliamı durdurmasını talep ediyoruz. Sağlanan ateşkesin süresiz olmasın arzu ediyoruz" açıklaması yaptı.

ATATÜRK'E 'FİRAVUN' DEMİŞTİ

Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı görüşleriyle bilinen Nuri Pakdil, AKP'ye yakın Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde “Ne mutlu müslümanım diyene” sloganı atmış, “Atatürk’e karşı mısınız” sorusuna da “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtı vermişti.

Pakdil, 2014’te AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı” programında da “Değerli arkadaşlar, ben bu değerli toplantımızı bir slogan cümleyle bitirmek istiyorum. Ve slogan cümle biter bitmez de hepinizden yoğun alkış bekliyorum” diyerek sahnede “Yaşasın Şeriat. Yaşasın İslam’ın Evrensel Kardeşliği” sloganı atmıştı.