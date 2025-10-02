Yasemin Kalyoncu’nun 17. Kişisel Sergisi Üzerine

Kalyoncu’nun resimlerinde kadın figürü, yalnızca bir özne değil, aynı zamanda bir “anlatıcı”dır. O, bekleyen, özleyen, düş gören; hüzünle gülümseyen ve tüm sembolleri doğuran bir ana idol olarak belirir. Onun kucağında yer alan çocuk figürleri, geleceğin ve masumiyetin sesi olurken, yanındaki çello yaşamın ezgilerini duyurur. Bu çok katmanlı anlatıda köpek sadakati, nilüfer saflığı, kanatlar ise dua, özlem ve hayalin sembolüdür.

Kimi zaman bir annenin kucağındaki çocuğa sarılışı, kanatların beyaz ışıltısıyla kutsanır. O sarılış, bireysel bir anın ötesinde, evrensel bir merhamet ve şefkat anlatısına dönüşür. Kimi zaman ise kırmızının coşkusuyla dans eden bir kadın figürü çıkar karşımıza; çiçeklerin patlaması, rengin taşkınlığı, resmin yüzeyinde adeta bir müzik gibi titreşir.

“Denize Yolculuk”, bu serginin merkezinde yer alan metafordur. Yosun ve tuz kokusu, martıların kanat sesleri ve yıldızların ışıltısıyla örülü bu yolculuk, yalnızca bir deniz kıyısında başlamaz; aynı zamanda insanın kendi içine, bilinçaltına, rüyalarına ve özlemlerine doğru açılan bir kapıdır.

Kalyoncu’nun resimlerinde görülen katmanlı boya dokusu, izleyiciye adeta tuvalin arka planında bir başka dünyanın daha saklı olduğunu hissettirir. Bu dünyada zaman çizgisel değildir; mitolojiyle, çocukluk anılarıyla, kadınlık deneyimiyle iç içe geçmiş döngüsel bir akış vardır.

Sonuçta her bir tablo, izleyiciyi kendi içsel yolculuğuna çağırır. Her figür, düşsel katmanların kahramanına dönüşür. Ve belki de serginin asıl sırrı, her tuvalin ardında izleyiciye fısıldadığı şu cümlededir: “Kendi denizine doğru yol al.”

“Düşsel Katmanlar / Denize Yolculuk”, 25 Ekim 2025 tarihine kadar Ankara’daki Valör Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.