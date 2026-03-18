Yazar Bahadır İçel’in 25 yıllık şiir birikimi okurla buluştu

Kurgu edebiyat alanında yayınladığı öykü ve romanlarıyla tanınan yazar Bahadır İçel’in, “Yalnızlık Fırtınası” ismini verdiği ilk şiir kitabı okurla buluştu. Yıllara yayılan şiir birikimini kitapta bir seçki olarak sunan İçel’in kaleminden dökülen her dize, bireysel yalnızlık ile insanın iç dünyasındaki çatışmaları güçlü bir dille ele alıyor.

Yazmaya henüz orta okul sıralarında arkadaşlarını kahraman yaptığı ütopik gelecek hikayeleri ile başlayan yazar Bahadır İçel bu kez okuyuculara ilk şiir kitabı “Yalnızlık Fırtınası” ile sesleniyor. Yazdığı şiirleri bir araya getirme sürecini anlatan İçel, her birini adeta bir hazine avcısı titizliğiyle farklı zamanlarda farklı yerlere yazdığı notlardan toparladığını anlatıyor.

“ŞİİR, OKURUN RUHUNDA ANLAM BULUR”

Yazar Bahadır İçel kitabın okuyucuyla kuracağı bağ için şöyle konuştu: “Umuyorum ki gönlümden gönlünüze bir akış olur bu kitap. Şiir, şairin kalbinden çıkar; ancak okuyanın ruhunda anlam bulur. Yıllardır yazdığım şiirleri toparlarken gözden kaçırdıklarım, unutulup gidenler beni affetsin. Okuyacağınız şiirlerin kitaptaki sıralaması da belirli bir kategoriye göre yapılmadı; iniş çıkışlarıyla, kendi doğal akışında ilerleyen bir duygu hattı oluşturdular.”

BAHADIR İÇEL KİMDİR?

1982 Kırklareli doğumlu yazar Bahadır İçel'in İlk romanı “Karanlığın Ötesinde” 2006 yılında yayınlandı. Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yeditepe Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Bahadır İçel farklı türlerde toplam 14 kitap yazdı.