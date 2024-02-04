Yazar Ercüment Akdeniz okurlarıyla buluştu

Yayınlanma: 04.02.2024 - 16:57

Güncelleme: 04.02.2024 - 16:57

Gazeteci Ercüment Akdeniz, “Göç ve Belediyeler İktidar ve Muhalefet Perspektifleri” adlı kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Mephisto Beyoğlu Kitabevi'nde dün gerçekleştirilen imza ve söyleşi programına, CHP PM Üyesi Turan Aydoğan, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir, TİP Milletvekili Ahmet Şık, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Tunceli Belediye Başkanı ve TKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Maçoğlu, SMF temsilcileri, Divriği Kültür Derneği Başkanı Orhan Akkaya, Sığınmacılar Platformu’ndan Taha El Gazi katıldı. Aralarında Kerem Fırtına, Ayşen Şahin, Meryem Göktepe, Maside Ocak, Sebla Arcan, Oya Ersoy, Ahmet Faruk Ünsal, Dilek dinar, Nazım Dikbaş, Didem Danış, Mustafa Kemal Erdemol, Filiz Gazi’nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı, aydın ve yazar da salonda yerini aldı.

"KATKI SUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"



Açılış konuşmasını yapan Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya, “Ercüment Akdeniz’i yeni yazarımız olarak görmekten çok mutluyuz. Spesifik bir alan gibi görünse de yerel seçimlere giderken göç sorunu Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri. Bu çalışmanın topluma katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

İmza öncesi konuşan Akdeniz, “Göç ve Belediyeler” kitabının kolektif bir emeğin ürünü olduğunu belirterek katkı sunanlara teşekkür etti. Türkiye'de göçmenlerin kentleşme nüfusunda yüzde 97’lere geldiğine dikkat çeken Akdeniz, “Göç sorunu gelinen yerde artık kent sorunudur. Yerel seçimlere giderken göç politikaları son derece kritiktir” dedi.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE ODAKLANIYOR"



Akdeniz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yerel yönetimler için idari, mali, hukuki yapı değişmeden köklü çözüme gitmek mümkün değil. Hem topluma hem de mültecilere demokratik ve halkçı yerel yönetimler gerek. Bu kitap yaşanan sorunlarla birlikte çözüm önerilerine odaklanıyor. Şu an merkezi bütçeden belediyelere verilen bütçe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısına göre, mülteciler buna dahil değil. Göçmen nüfus alan kentler çöküyor. Bu durum mutlaka değişmeli.”

"AKP KAPİTALİST GÖÇ STRATEJİSİNE ENTEGRE"

Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın (UCLG) fon sistemi üzerinden az gelişmiş ülkelerdeki belediyelere rol biçtiğine dikkat çeken Yazar Akdeniz, “Merkez kapitalist devletlerin Türkiye’yi göçmen deposu görmesi gibi, dünya belediyeler sistemi de belediyeleri göçmenleri tutan depocuklar haline getirmek istiyor. AKP ve model şehri Antep bu stratejiye entegre. Elinizdeki kitap dünya üzerinde kurulan bu tezgâhı açığa çıkarıyor” diye konuştu.

Ayrıca iş cinayetlerinde atölyelere ruhsat veren yerel yönetimlerin de sorumlu olduğunu belirten Akdeniz, emek güçleri ve sendikaların meseleye el atması gerektiğini söyledi.

6 Şubat depremlerini hatırlatan Yazar Akdeniz, “Mültecilerin veri tabanı çoğu zaman belediyelerle paylaşılmadığı için afet ve deprem zamanlarından kayıplar çok daha büyük oluyor. Sosyal yardımları tarikatlar eliyle tutan bir sistem var ve bu mekanizma mültecileri de kuşatıyor. Ama öfke iktidarın politikalarına değil mültecilere yöneliyor. Çıkış yoksul yurttaşların ve göçmenlerin ortak hak mücadelesinde aranmalı” ifadelerini kullandı.

Toplumsal ön yargı örneklerine de değinen Akdeniz, ırkçı yaklaşımları bilerek körüklendiğine dikkat çekti.

"NASIL BİR PARTİ OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM!"

İktidar ve muhalefet belediyelerinin pratiklerine de mercek tuttuklarını ifade eden Akdeniz, “Yerel seçimlere giderken biz perspektiflere odaklandık. Bana göç ve yerel yönetim politikalarını söyle, sana nasıl bir parti olduğunu söyleyeyim! Kitabın mottosu biraz da bu slogan üzerinden şekillendi” diye konuştu.

Ercüment Akdeniz, Avrupa ve Türkiye’de tırmanışa geçen neo faşizm tehlikesine dikkat çekerek, bunun göçmen düşmanlığı üzerinden körüklendiğine vurgu yaptı. Akdeniz ayrıca, kayyum politikalarının sadece kentleri değil göçmenleri de olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Soru cevap ve katkı konuşmaların ardından Akdeniz, “Göç ve Belediyeler İktidar ve Muhalefet Perspektifleri” inceleme kitabını okurları için imzaladı.

