Yazarımız Zülal Kalkandelen laikliği anlatacak

Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:04

Güncelleme: 18.04.2025 - 15:04

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, Ankara’da 24 Nisan günü saat 19.00’da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ‘Güncel Söyleşiler’ etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacak. ‘21. Yüzyılda Cumhuriyet ve Laiklik’ konulu etkinlikte konuşacak olan Kalkandelen, söyleşi bitiminde okurlarıyla bir araya gelerek kitap imza etkinliği düzenleyecek.