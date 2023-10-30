Yazarlarımız 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu: 100. yılda devrim ve karşı devrim

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 03:03

Yazarlarımız Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen Remzi Kitabevi’nin “Cumhuriyet’in 100. Yıldönümünde Devrim ve Karşı Devrim” başlıklı panele katıldı. Yazarlarımız üç cilt olarak Remzi Kitabevi’nden çıkan son kitapları “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” nı da dinleyicilere imzaladılar.

Emre Kongar 3 Kasım Cuma günü de Zülfü Livaneli ile Halil ibrahim Özcan’ın yöneteceği PEN Yazarlar Derneği’nin düzenlediği “Cumhuriyet Kültür Devrimidir” başlıklı söyleşiye katılacak. Söyleşi Karadeniz salonunda saat 15.00’de başlayacak.

İMZA VE SÖYLEŞİLER

Gazetemizin yazarları Altan Öymen, “100. Yılında Cumhuriyet” söyleşisiyle Karadeniz salonunda ve Prof. Dr. Üstün Dökmen de “MEMLER, MONARŞİ, CUMHURİYET” söyleşisiyle Marmara salonunda okurlarıyla buluştu.

Cumhuriyet Kitapları standında ise yazarlarımız Prof. Dr. Üstün Dökmen, Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Bora Serdar, Halil Genç, Şahsene Camız ve Şükran Hülagü Genç de kitaplarını imzaladı.

CEVAT ÇAPAN 90 YAŞINDA

Yapı Kredi Yayınları’nın Fahri Güllüoğlu moderatörlüğünde Kınalıada salonunda düzenlediği söyleşide 28. TÜYAP Onur yazarı şair, çevirmen, tiyatro eleştirmeni Prof. Dr. Cevat Çapan’ın 90’ncı yaşı bağlamında emeğini ortaya kondu.

Çapan, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın düzenlediği “Yüzyılın Şiiri” söyleşisine de katıldı.

DENİZ KAVUKÇUOĞLU ANILIYOR

Yazarımız Deniz Kavukçuoğlu TÜYAP’ın düzenlediği “Deniz Kavukçuoğlu 80. Yaşında” söyleşisinde yıllarca birlikte çalıştıkları TYB önceki Başkanı Metin Celâl ve TYB Başkanı Kenan Kocatürk tarafından anılacak. Söyleşi Karadeniz salonunda saat 17.15’de yapılacak.