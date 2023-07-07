Yeni gruptan bir şarkı daha
İlk teklisini 2022 yılının mart ayında yayımlayan Kırık Kalpler Düğün Salonu grubunun, indie rock türündeki yeni şarkısı “Yerimde Duramam” bugün tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşuyor.
18 yaşında davul çalmaya ve pandemi sürecinde beste yapmaya başlayan Arcan Akduman ve İpek Evre tarafından kurulan Kırık Kalpler Düğün Salonu, son 2 yılda “Boş Ver”, “Don Kişot” ve “Yaşamam Böyle Aşkı” isimli şarkılarını yayımlamıştı.
Sözü, müziği ve düzenlemenin yanı sıra mixing çalışmalarında da Arcan Akduman’ın imzasını taşıyan şarkının masteringini ise Abdulkadir Çığşar üstlendi.
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