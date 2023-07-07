Yeni gruptan bir şarkı daha

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

18 yaşında davul çalmaya ve pandemi sürecinde beste yapmaya başlayan Arcan Akduman ve İpek Evre tarafından kurulan Kırık Kalpler Düğün Salonu, son 2 yılda “Boş Ver”, “Don Kişot” ve “Yaşamam Böyle Aşkı” isimli şarkılarını yayımlamıştı.

Sözü, müziği ve düzenlemenin yanı sıra mixing çalışmalarında da Arcan Akduman’ın imzasını taşıyan şarkının masteringini ise Abdulkadir Çığşar üstlendi.

