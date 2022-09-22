Yönetmen Selman Nacar, İspanya'daki film festivalinde bu yıl da ödül kazandı
Türk yönetmen Selman Nacar, İspanya'nın dünya çapındaki en önemli sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali'nde "WIP Europa" ödülünü kazandı.
Bu yıl 70'incisi düzenlenen "San Sebastian Film Festivali"nin Avrupa ve Latin Amerika sinemasının üretimini teşvik etmek ve yapım sonrası aşamada filmlerin tamamlanmasını desteklemek için verdiği "endüstri ödülleri" sahibini buldu.
Geçen yıl WIP Europa'yı "İki Şafak Arasında" adlı filmiyle kazanan Nacar, bu yıl aynı ödülü "Tereddüt Çizgisi" ile aldı. Nacar ayrıca 10 bin avroluk para ödülünün sahibi oldu.
Latin Amerika'dan gelen filmlerin yarıştığı WIP LATAM ödülü ise Arjantinli yönetmen Martin Benchimol'un "El Castillo" adlı filmine verildi.
San Sebastian Film Festivali'nin "Altın İstiridye" ödülünün verildiği adlı ana yarışmasını kazanan film 24 Eylül'de belli olacak.
Video Haberler
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
- Kaz dağları ve Madra Dağı'nın kültür envanteri artış var
- Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!