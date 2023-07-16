Zeki Faik İzer’in sergisi Ankara’da
1988 yılında hayatını kaybeden sanatçı Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nin ardından Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor.
Ankara’nın tarihiyle ve mimari üslubuyla sayılı binaları arasında yer alan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında bulunan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’ndeki sergi 12 Temmuz’da açıldı.
Apaçık düzensizliğine müzikalite ve ritim vermeyi çok iyi bilen Zeki Faik İzer’in eserleri hep coşku doludur. Resimlerinde içten gelen doğal bir kendiliğindenlik, neşe, dinamizm ve enerji hissedilir.
Tuvallerindeki renkler, kıvrak fırça kullanımı ile oluşturulan lekeler ve dokular u¨st u¨ste gelerek resimde ifade edilmeye çalışılan düşünceyi ve duyguyu en üst seviyeye taşıyarak izleyene yansıtır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine büyük zam
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
- Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı!
- Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
- O kişilere zam yapılmadı!
- 'Ülkeyi terk etti' iddiası...