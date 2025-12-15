100'üncü yaşını kutlayan efsane oyuncu Dick Van Dyke uzun yaşamın sırrını açıkladı

13 Aralık 1925’te ABD’nin Missouri eyaletinde dünyaya gelen usta oyuncu Dick Van Dyke, altı Emmy, bir Grammy ve bir Tony ödülüyle taçlandırdığı kariyeriyle eğlence dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Uzun yıllar boyunca kendi adını taşıyan televizyon şovuyla milyonların sevgisini kazanan Van Dyke, başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra zorlu kişisel mücadelelerini de anlattı.

The Mirror’a verdiği yeni röportajda konuşan Dick Van Dyke, alkolün hayatını mahvettiğini fark etmesinin ardından 1972 yılında içkiyi tamamen bıraktığını açıkladı. Bir dönem ağır sigara içicisi olduğunu da itiraf eden usta oyuncu, sigarayı da geride bıraktığını belirterek, “Akciğerlerimin hâlâ yerinde olması büyük bir şans” sözleriyle geçmişteki kötü alışkanlıklarına duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

İlerleyen yaşına rağmen aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeye özen gösteren Van Dyke, haftada üç gün düzenli olarak spor salonuna gittiğini söylüyor. Ünlü oyuncu; ağırlık çalıştığını, yüzdüğünü, esneme ve yoga yaptığını, mekik çektiğini ve bu yoğun rutinin ardından evine dönüp kısa bir şekerleme yaptığını aktarıyor.

Beslenmesine de büyük önem verdiğini vurgulayan Hollywood ikonu, her gün vitamin takviyeleri aldığını ve güne kepek ile yaban mersini içeren sağlıklı bir kahvaltıyla başladığını ifade ediyor. Van Dyke, “Doğru beslenmeye çalışıyorum. Bu harika bir antioksidan” diyerek sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Gençliğinde kendine yeterince iyi bakmadığını söyleyen usta oyuncu, bugün geldiği noktadan duyduğu şaşkınlığı ise şu sözlerle dile getirdi: “Bu kadar uzun yaşayacağımı ya da bu kadar iyi hissedeceğimi hiç beklemiyordum.”

75 yaşında resmen emekli olmasına rağmen üretkenliğini hiç kaybetmediğini belirten Dick Van Dyke, hayatı boyunca kendini meşgul tutmayı başardığını söylüyor. Kariyeri boyunca karşısına çıkan fırsatlar için minnettar olduğunu vurgulayan Van Dyke, dolu dolu ve heyecan verici bir hayat yaşadığını ifade etti.

Ölüm konusuna yaklaşımıyla da dikkat çeken efsane oyuncu, korkusuz duruşunu şu sözlerle özetledi: “Öldüğünüzde ölürsünüz. Nedense ölümden korkmuyorum. Bunu açıklayamam ama korkmuyorum. Çok harika, dolu dolu ve heyecan verici bir hayat yaşadım. Bu yüzden şikâyet edemem.”