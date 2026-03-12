83 yaşındaki Harrison Ford'dan yatak odası itirafı!

Sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerine hayat veren Harrison Ford, ilerleyen yaşına rağmen formundan ve mizah anlayışından bir şey kaybetmediğini kanıtladı. Katıldığı "Jimmy Kimmel Live" programında soruları yanıtlayan usta oyuncu, yatak odasındaki alışkanlıklarına dair sorulan cesur soruya verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ELBETTE KATILDIM"

Sunucu Jimmy Kimmel'ın, yatak odasında kendi filmlerinin müziklerini dinleme gibi bir alışkanlığı olup olmadığı yönündeki sorusuna Ford, hiç duraksamadan "Elbette katıldım" yanıtını verdi. Hangi serinin (Indiana Jones, Star Wars veya Blade Runner) tınılarını tercih ettiğini tam olarak açıklamasa da, bu esprili yaklaşımı stüdyoda kahkahalara neden oldu.

"GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEY BERBAT YAPILMIŞ"

Kariyeri boyunca yer aldığı projeler arasında bir favorisi olmadığını belirten Ford, kendisini asıl mutlu eden şeyin filmin yapım süreci olduğunu söyledi. İzleyicilere takılmayı da ihmal etmeyen efsane aktör, "En sevdiğim film yok. Gördüğünüz her şey berbat yapılmış, benim yaptığımda ise her şey daha iyiydi" diyerek kendine has "huysuz ve tatlı" imajını tazeledi.

YAŞAM BOYU BAŞARI VE CALİSTA FLOCKHART

Bu renkli röportajdan kısa bir süre önce 2026 SAG-AFTRA Ödülleri’nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen Ford, kürsüde duygusal anlar yaşamıştı. 2010 yılından bu yana evli olduğu 61 yaşındaki eşi Calista Flockhart’a teşekkürlerini sunan oyuncu, "Bu süreç boyunca bana sevgi ve cesaret veren güzel eşim Calista'ya yürekten teşekkür ederim" diyerek bağlılığını dile getirmişti.

1977 yapımı ilk 'Star Wars', 1981 yapımı 'Raiders of the Lost Ark' ve 1982 yapımı 'Blade Runner' ile sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Ford, 80'li yaşlarında bile Hollywood'un en çok konuşulan figürlerinden biri olmaya devam ediyor.