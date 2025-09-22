ABD'ye taşındı: Türkiye güzeli İdil Bilgen cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladı

Geçtiğimiz yıl Miss Turkey yarışmasında Türkiye’nin güzellik kraliçesi seçilen İdil Bilgen, tıp alanındaki kariyerini Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürecek.

Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Temmuz ayında New York’a taşındığını ve yaklaşık 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi alanında ihtisas eğitimine başladığını açıkladı.

Başarısının ardındaki motivasyonu anlatan Bilgen, “Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin” dedi.

Bilgen, son bir yılda attığı adımları da paylaştı:

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu.

Eylül 2024: Taçlı Türkiye Güzeli seçildi; Ukrayna’da kadın sağlığı farkındalığı çalışmalarına katıldı.

Mart 2025: Northwell’de ihtisas için kabul aldı.

Mayıs 2025: USMLE’nin 3’üncü adımını başarıyla geçti.

Mayıs 2025: Miss World yarışmasında çeyrek finalist oldu.

Temmuz 2025: New York’a taşındı.

Ağustos 2025: New York’un en iyi hastanelerinden birinde göreve başladı.