Afra Saraçoğlu’ndan o soruya sert tepki: 'Sorman bile çok ayıp'

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yakında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte kamera karşısına geçeceği A.B.İ. dizisi için hazırlıklarını sürdüren Afra Saraçoğlu, katıldığı bir programda yaşanan diyalogla gündeme geldi.

Program sırasında sunucunun, “Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden ‘çok kötü kokuyordu’ dediğin oldu mu?” sorusunu yöneltmesi üzerine Saraçoğlu, şaşkınlığını gizleyemedi.

“SORMAN BİLE ÇOK AYIP”

Söz konusu soruya sert bir tepki gösteren genç oyuncu, “Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp, tabii ki cevap veremem” ifadelerini kullandı.

Tepkisinin ardından sessiz kalmasının yanlış anlaşılabileceğini belirten Saraçoğlu, konuyu netleştirerek, “Şimdi insanlar ‘Hımm demek ki vardı’ diyecekler. Hayır, yoktu” dedi.

Saraçoğlu’nun bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.