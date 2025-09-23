Aleyna Tilki’den Mabel Matiz'e destek: 'Perperişan' soruşturmasına tepki gösterdi!

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakkında “müstehcenlik” soruşturması başlatılan Mabel Matiz’e destek verdi. Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına ilişkin açılan soruşturma, sanat dünyasında büyük yankı uyandırırken, Tilki de sessiz kalmadı.

Tilki, paylaşımında sanatın doğasına vurgu yaparak, bir sanatçının hangi kelimede neyi anlatmak istediğini açıklamak zorunda kalmasının çok zor bir durum olduğunu ifade etti. Tilki, “Sanatın varoluşuna tamamen ters bir durum bu. Sanat ister şarkı, ister resim, ister şiir olsun; en güçlü taraflarından biri, herkesin kendi deneyimine göre bir anlam çıkarabilmesi değil mi?” dedi.

Genç şarkıcı, paylaşımında sanatın özgürlüğüne dikkat çekerek, bireylerin eserleri kendi perspektiflerinden yorumlama hakkının kısıtlanmasının doğru olmadığını vurguladı. Tilki’nin bu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, takipçileri de sanatçının yanında olduğunu belirten yorumlar yaptı.

Bu gelişme, Türkiye’de sanat ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, birçok ünlü isim de Mabel Matiz’e destek mesajları yayınlamaya devam ediyor. Aleyna Tilki’nin açıklaması, sanatçıların eserleri üzerinden soruşturma açılması durumunda toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çeken bir örnek olarak öne çıktı.