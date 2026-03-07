Alperen Duymaz ile anlaşma sağlanamadı: İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelen isim yine değişti

Televizyon dünyası, "Cennetin Çocukları" dizisinin setinden gelen üst üste ayrılık ve revizyon haberleriyle sarsılıyor. Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması ve yapılan testlerin pozitif çıkması, yapım ekibinin radikal kararlar almasına neden oldu. Hacıoğlu ile yollarını ayıran yapım firması, dizinin senaryosunda ve kadrosunda kapsamlı bir değişikliğe gitti.





ALPEREN DUYMAZ İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Hacıoğlu’nun canlandıracağı "Kayıp Kamil" karakteri için ilk olarak başarılı oyuncu Alperen Duymaz’a teklif götürüldü. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmeler; zamanlama sıkıntıları ve sözleşme şartlarındaki uyuşmazlıklar nedeniyle olumsuz sonuçlandı.





YENİ BAŞROL BURAK SERDAR ŞANAL YOLUNDA

Başrol arayışlarını sürdüren yapım ekibinin rotayı Burak Serdar Şanal’a çevirdiği öğrenildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Şanal ile imza aşamasına gelindiği ve oyuncunun dizinin yeni erkek başrolü olarak izleyici karşısına çıkacağı iddia ediliyor.





KADIN BAŞROL ÖZGÜ KAYA DA AYRILIYOR

Kadroda yaşanan bu köklü değişim sadece erkek başrolle sınırlı kalmadı. Hikayenin yeniden kurgulanması kararıyla birlikte, dizinin kadın başrol oyuncusu Özgü Kaya'nın da "Gönül" karakterine veda edeceği belirtildi. Dizideki bu "temizlik" ve yeniden yapılanma sürecinin, çekim takvimini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.