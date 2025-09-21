Aracında ceset bulunmuştu: Rapçi D4vd Avrupa turnesini iptal etti

ABD’deki konserleri iptal edilen rap şarkıcısı D4vd, kendisine kayıtlı otomobilde ceset bulunmasının ardından devam eden soruşturma nedeniyle Avrupa turnesini de iptal etti.

D4vd’nin resmi web sitesinde turne tarihleri hâlâ yer alsa da, bilet satın alma sayfaları konserlerin iptal edildiğini gösteriyor. Konser iptalleri, plak şirketinin “Withered” albümünün planlanan çıkışını durdurmasının ardından geldi. Rapçının Aralık ayında Avustralya’da gerçekleştirmesi planlanan dört konseri ise iptal edilmedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta polis, gerçek adı David Anthony Burke olan 20 yaşındaki rapçiye ait otomobilde terk edilmiş ve çürümüş bir ceset buldu. Cesedin, 5 Nisan 2024’ten bu yana kayıp olan 15 yaşındaki Celeste Rivas’a ait olduğu belirlendi. Rivas’ın 157 cm boyunda, dalgalı siyah saçlı olduğu ve sağ işaret parmağında “Shhh” yazılı dövmesi olduğu açıklandı.

Polis, D4vd’nin olayla doğrudan bağlantısı olmadığı ve aracın başkaları tarafından kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ünlü rapçinin soruşturma sürecinde polisle iş birliği yaptığı ifade edildi.