Araştırma: Düşük eğitimli bireylerin biyolojik yaşı daha ileri

ABD’de yapılan yeni araştırmalar, eğitim seviyesinin ve hayat boyunca yaşanan kayıpların biyolojik yaşlanma üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, 1988-1994 ve 2015-2018 yılları arasında 50-79 yaş arası Amerikalı yetişkinlerin biyolojik yaşlanma kalıpları incelendi. Araştırmanın sonuçlarına göre, genel olarak biyolojik yaşlanma hızı son yıllarda yavaşlamış olsa da, eğitim seviyesi düşük olan bireyler daha hızlı yaşlanıyor.

1980’lerin sonu ile 1990’ların başında lise mezunu olmayan yetişkinlerin biyolojik yaşı, üniversite mezunlarına göre ortalama bir yıl daha fazla iken, 2015-2018 döneminde bu fark neredeyse iki yıla çıktı. Yardımcı Doçent Mateo Farina, “Bulgular, daha yüksek eğitim seviyesine sahip kişilerin biyolojik olarak daha yavaş yaşlandığını gösteriyor. Eğitim, sağlık bilincini artırarak ve yaşam tarzı seçimlerini olumlu etkileyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabiliyor” dedi.

Araştırmalar bununla sınırlı kalmadı. Columbia Üniversitesi’nde yapılan başka bir çalışma, hayatı boyunca iki veya daha fazla yakınını kaybetmiş bireylerin epigenetik ölçümlere göre biyolojik olarak daha yaşlı olduğunu ortaya koydu. Dr. Allison Aiello, “Hayatın farklı dönemlerinde sevilen kişilerin kaybının DNA belirteçleri üzerindeki etkileri bugüne kadar yeterince araştırılmadı. Söz konusu çalışma, çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan süreçte yaşanan kayıpların biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığına dair güçlü kanıtlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

Araştırmalar, hem eğitim hem de sosyal kayıpların yaşlanma süreci üzerinde somut etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, erken müdahale ve destek mekanizmalarının yaşlanmayı yavaşlatmada önemli rol oynayabileceğini belirtiyor. Bu bulgular, sağlık politikaları ve toplum temelli müdahaleler açısından da dikkate değer olarak değerlendiriliyor.