'Aşk ve Gözyaşı' dizisi reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yapıyor

Yayın hayatına büyük beklentilerle başlayan “Aşk ve Gözyaşı” dizisi, reytinglerde beklenen ilgiyi göremedi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kanal yönetimi dizinin 7. bölüm itibarıyla final yapmasına karar verdi. Final bölümünün 7 Kasım Cuma günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Görsel kalitesi, geniş oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon maliyetiyle dikkat çeken dizi, bölüm başı 27 milyon lirayı aşan bütçesiyle son yılların en pahalı yapımları arasında yer alıyordu.

BAŞROLLERİN KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU

Dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel yer alıyordu. Arduç’un bölüm başına 3,5 milyon TL aldığı, ayrıca dizinin planlanan 13 bölümlük ücretini peşin olarak aldığı iddia edildi. Bu anlaşma kapsamında ünlü oyuncunun toplamda 45 milyon 500 bin TL kazandığı, dizinin erken final yapmasıyla birlikte bu ücrette bir kesinti olup olmayacağının ise belirsiz olduğu öğrenildi.

Bir diğer başrol oyuncusu Hande Erçel’in ise bölüm başına 1 milyon 750 bin TL aldığı öne sürüldü.

Beklentilerin aksine reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan “Aşk ve Gözyaşı”, güçlü oyuncu kadrosuna ve dev bütçesine rağmen kısa sürede ekran yolculuğunu noktalıyor.