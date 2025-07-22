Ata Demirer'e duygusal not... 'Yüzümüzü güldüren adam'

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolar ve geçirdiği fiziksel değişimle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce konuk olduğu bir programda, nasıl 30 kilo verdiğini anlatan Demirer, mide ameliyatı iddialarını yalanlayarak şu açıklamalarda bulunmuştu:

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."

53 yaşındaki Ata Demirer, şu sıralar arkadaşlarıyla birlikte Cunda’da tatil yapıyor. Denizin tadını çıkaran ünlü komedyen, geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşadı. Mayosunun cebinde bir not kağıdı bulan Demirer, yazılanları okuyunca duygulandı.

Notta şu ifadeler yer alıyordu:

“Yüzümüzü güldüren adam. Çamaşırhaneden saygı ve sevgiler.”

Demirer, bu anlamlı notu Instagram hesabından paylaşarak takipçileriyle de duygusal anını paylaştı.