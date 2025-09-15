Ata Demirer sevgilisiyle objektiflere takıldı

Ünlü komedyen Ata Demirer, yaz boyunca yeni sevgilisi Dilara Alemdar ile tatil keyfi yaptı.

Geçtiğimiz aylarda 53. yaşını ailesiyle kutlayan Demirer, doğum günü kutlamasında Alemdar ile birlikte ilk kez objektiflere yansımış ve birlikteliklerini paylaşmıştı.

Yaz boyunca teknesiyle Ege koylarını gezen Demirer, rotasını Yunan adalarına çevirdi. Yoğun çalışma temposu nedeniyle sevgilisine her zaman eşlik edemeyen Alemdar, fırsat buldukça Demirer’in yanında oldu. Çift, Yunan adalarında geçirdikleri tatil boyunca zaman zaman yakın dostlarıyla da bir araya geldi.

Deniz ve doğanın tadını çıkaran ikili, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medyada da paylaştı. Yaz boyunca sık sık görüntülenen çiftin samimi halleri, ilişkilerinin güçlü ve mutlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.