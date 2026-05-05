Ayşe Kulin’den Tuba Ünsal’a sert eleştiri: 'Lüzumsuz bir cesaretti!'

Yazar Ayşe Kulin, 2022 yılında en popüler romanlarından biri olan *"Adı Aylin"*i müzikal olarak sahneye taşıyan ancak prömiyerin ardından sponsorların çekilmesi ve izleyicinin salonu terk etmesiyle hayal kırıklığı yaşayan Tuba Ünsal hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DANS YOK, SES YOK"

'Pembe Masa' programına konuk olan usta yazar, Ünsal'ın projeye olan aşırı ısrarı karşısında başta ikna olduğunu ancak sahnedeki sonucun kendisini üzdüğünü belirtti. Müzikal türünün zorluğuna dikkat çeken Kulin, Ünsal'ın performansını şu sözlerle eleştirdi:

"Müzikalde hem oyuncu, hem dansçı hem de güzel sesli olacaksın. Dans yok, ses yok... Yani niye müzikal yapmaya kalktı? 4 milyon lira harcadı, o kıza çok üzüldüm."

"SALONUN BOŞALDIĞINI GÖRÜNCE ÜRKÜTÜCÜYDÜ"

Prömiyer gecesi yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Ayşe Kulin, izleyicinin tepkisini ve salonun durumunu anlatırken üzüntüsünü gizleyemedi:

"Sahneye çıktığımda bir de baktım sahne boş, salon boşalmış. Bu kadar ısrar ettiğine göre salonu dolduracak zannettim. O lüzumsuz bir cesaretti."

HÜSRANLA BİTEN BİR HAYAL

Prenseslikten ABD ordusuna uzanan sıradışı bir hayat hikâyesini konu alan "Adı Aylin" müzikali, Tuba Ünsal'ın uzun süredir kurduğu bir hayaldi. Ancak sahnelendiği dönemde teknik aksaklıklar ve performans yetersizliği iddialarıyla eleştirilen proje, beklenen başarıyı yakalayamamış ve kısa sürede perdelerini kapatmak zorunda kalmıştı.