Bahar dizisinin yıldızı Hayal Köseoğlu evleniyor

21.12.2025 09:37:00
Oyuncu Hayal Köseoğlu, doğum gününde sevgilisi Nezir Çınarlı’dan evlilik teklifi aldı; ünlü oyuncu bu özel ana “Evet” diyerek mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinde “Maral” karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Hayal Köseoğlu, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

Bir süredir oyuncu Nezir Çınarlı ile birlikte olan Köseoğlu, doğum gününde aldığı evlilik teklifiyle büyük bir sürpriz yaşadı. Çınarlı’nın romantik teklifine “Evet” yanıtını veren Köseoğlu, bu mutlu anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı alırken, çiftin evlilik yolunda attığı bu adım hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

