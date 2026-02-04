Barış Arduç ve Gupse Özay’ın 12 yıllık aşk sırrı: Evlilik kararı nasıl alındı?

2014 yılında "Deliha" film setinde başlayan arkadaşlıklarını büyük bir aşka dönüştüren Barış Arduç ve Gupse Özay, sanat dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor. 2020 yılında dünyaevine giren ve 2022'de kızları Jan Asya’yı kucaklarına alan çiftin, neden uzun süre bekledikleri merak konusuydu. Barış Arduç, bir programda bu sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"7 YIL SEVGİLİLİKTEN SONRA EVLENDİK"

Evlilik kararını büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını belirten Arduç, temkinli bir süreç yönettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Toplamda 12 yıldır beraberiz, bunun 7 yılı sevgililikti. Gupse de ben de hayatta büyük kararlar konusunda temkinliyiz. Evlilik ve çocuk sahibi olmak çok ciddi meseleler. İnsan bunu bir kez ve doğru kişiyle yapmak istiyor.”

PANDEMİ DÖNEMİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin, ilişkilerini test etmek için bir fırsat olduğunu belirten ünlü oyuncu, bu dönemin evlilik kararını netleştirdiğini söyledi. Arduç, “Evde uzun süre birlikte vakit geçirdik. Birlikte olmaktan keyif aldığımızı gördük. Bu, bizim için en somut işaretti. Çocuk fikrini de planladık ve bu süreç bizi evliliğe götürdü” ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİNE ALAN TANIMAK ÖNEMLİ"

Uzun soluklu bir ilişkinin ve mutlu bir evliliğin ipuçlarını da veren Arduç, çiftlere tavsiye niteliğinde bir tespitte bulundu:

“Hayat sadece eğlenmekten ibaret değil. Eşinizle bazen sıkılmayı bile başarabilmeniz lazım. Çiftlerin birbirine alan tanıması önemli. Sürekli her şeyi birlikte yapmanın yorucu olabileceğini ikimiz de biliyoruz.”