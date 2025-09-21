Başak Karahan'ın evlendiği günde şaşırtan hamle: Enes Batur YouTube kanalındaki tüm videolarını sildi!

Bir dönemin en popüler YouTuber’larından olan Enes Batur, son dönemde sosyal medyada yaptığı sıra dışı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik haberinin ardından dikkat çeken davranışlarıyla konuşulan Batur, bu kez herkesi şaşkına çevirdi.

Başak Karahan’ın düğün gününde YouTube kanalında yer alan 6 yıllık tüm videolarını bir anda silen Enes Batur, bu hamlesiyle sosyal medyada “Delirmiş” yorumlarının hedefi oldu. 400’den fazla videonun kaldırıldığı belirtilirken, bazı takipçiler ise bu sayının 4 bini bulduğunu iddia etti.

Genç yaşta milyonlarca aboneye ulaşarak YouTube’un en bilinen isimlerinden biri haline gelen Batur, eğlence içerikleri, oyun yayınları ve sinema filmiyle yakaladığı başarılarla bir dönemin idolü olmuştu. Ancak son yıllarda özel hayatı ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla gündeme gelmeye başlayan Batur, geçtiğimiz günlerde de YouTube hesabından 200’den fazla alakasız topluluk gönderisi paylaşmış, bu durum psikolojik sorun yaşadığı iddialarını gündeme getirmişti.

Batur, video silme hamlesinin ardından Instagram hesabından da bir paylaşım yaptı. Paylaştığı kareye “Diğer dünyalarla evlen” notunu düşen ünlü YouTuber’ın bu mesajı da takipçileri arasında kafa karışıklığı yarattı.