Beckham ailesinde büyük kriz: Brooklyn’den anne ve babasına şok hamle

David Beckham ve Victoria Beckham’ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlikte ailesiyle tüm bağlarını kopardığı iddialarıyla gündeme geldi. 26 yaşındaki Brooklyn Beckham’ın, anne ve babasına yasal ihtar göndererek kendisiyle yalnızca avukatları aracılığıyla iletişime geçmelerini istediği öğrenildi.

İddiaya göre Brooklyn Beckham, ebeveynlerinden kendisiyle doğrudan iletişim kurmamalarını ve sosyal medya üzerinden hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmamalarını talep etti. Beckham çiftinin kendisini etiketlediği veya adını kullandığı paylaşımların ruh sağlığını olumsuz etkilediği, bu nedenle ihtarın kendini koruma amacı taşıdığı belirtildi.

“HER ŞEY RUH SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİNDİ”

Mirror Gazetesi’ne konuşan bir kaynak, Brooklyn Beckham’ın durma taleplerinin görmezden gelinmesinin aile içindeki gerilimi artırdığını ifade etti. Kaynak, “Bu durum onun ruh sağlığı üzerinde ciddi baskı yaratıyordu. Atılan adımlar tamamen kendini korumak içindi” dedi. Aynı kaynak, Brooklyn’in ailesinin kendisini hâlâ bir çocuk gibi gördüğünü ve bir yetişkin olarak kabul etmediğini düşündüğünü de aktardı.





SOSYAL MEDYADA BAĞLAR KOPTU

Tartışma, Nicola Peltz’in hafta sonu Instagram hesabından Beckham ailesine ait tüm izleri silmesiyle daha da büyüdü. Brooklyn Beckham’ın aynı adımı atmadığı, ancak bir süre önce anne-babasını ve kardeşlerini sosyal medyada engellediği öğrenildi.

Aile Krizi Düğünle Başladı

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, 2022 yılında Florida’da dünyaevine girdi. Bu evlilik, aynı zamanda çift ile Beckham ailesinin geri kalanı arasında uzun süredir konuşulan aile içi gerilimin başlangıcı olarak yorumlandı. Dönemin en dikkat çeken iddialarından biri, Nicola Peltz’in Victoria Beckham’ın tasarladığı gelinliklerden birini giymeyi reddetmesi ve gelin-kayınvalide arasında gerginlik yaşanmasıydı. Ayrıca düğünde sahne alan bir şarkıcının Victoria Beckham’ı “gecenin en güzel kadını” olarak anons etmesi üzerine Nicola Peltz’in ağladığı öne sürülmüştü.

ÖNEMLİ GÜNLERDE BİR ARAYA GELMEDİLER

Geçtiğimiz mayıs ayında David Beckham’ın Londra’da düzenlenen 50’nci yaş günü kutlamasına tüm çocukları katılırken, davet edilmelerine rağmen Brooklyn ve Nicola Peltz çifti gecede yer almadı. Brooklyn Beckham, annesi Victoria Beckham’ın belgesel galasına ve babası David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin şampiyonluk kutlamasına da katılmadı.

Brooklyn Beckham, aynı dönemde eşi Nicola Peltz ile motosiklet sürerken çekilen bir videosunu paylaşarak, “Her zaman onu seçeceğim” notunu düştü.

DÜĞÜN TAZELEME TÖRENİNE DAVET EDİLMEDİLER

Çift, evliliklerinin üçüncü yıl dönümünde, 2 Ağustos’ta düğün tazeleme töreni düzenledi. Peltz ailesine ait lüks malikanede gerçekleşen törene Beckham ailesinin davet edilmediği öğrenildi.