Belgeselde ortaya çıktı... Ozzy Osbourne'un intihar itirafı!

22 Temmuz 2025’te 76 yaşında hayatını kaybeden rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne’un bilinmeyenleri, ölümünden sonra yayımlanacak belgeselde gün yüzüne çıkıyor.

Karanlığın Prensi lakaplı Osbourne, “Ozzy: No Escape From Now” adlı yapımda başarısız geçen boyun ameliyatı sonrası yaşadığı dayanılmaz acılar ve derin depresyon nedeniyle intiharı düşündüğünü itiraf ediyor.

“Artık konser veremeyeceğim düşüncesi yüzünden derin bir depresyona girdim. Bir ara kendimi öldürmeye hazırlanıyordum” diyen ünlü sanatçı, bu karardan mizahi bir şekilde vazgeçtiğini belirterek, “Kendimi bilirim, yarım yaparım ve yarı ölü kalırım. Yani ölmem, şansım bu” ifadelerini kullanıyor.

Belgeselde, eşi Sharon Osbourne ve oğlu Jack Osbourne da sağlık sorunlarının perde arkasını anlattı. Sharon Osbourne, yapılan boyun ameliyatlarının agresif ve yanlış uygulamalar içerdiğini, bu durumun 2020’de teşhis edilen Parkinson hastalığıyla birleşerek sanatçının sağlığını daha da kötüleştirdiğini söyledi. Jack Osbourne ise babasının hareket yeteneğini kaybetmesine yol açan doktoru suçlayarak, “Bütün bunlar önlenebilirdi” dedi.

Ozzy Osbourne’un son yıllardaki sağlık mücadelesine ışık tutan “Ozzy: No Escape From Now” belgeseli, 7 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.