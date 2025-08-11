Önce takipten çıktı, sonra soyadını değiştirdi: Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile Dilara Talay boşanıyor mu?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.08.2025 12:02:00
Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, Nisan ayında Dilara Talay ile dünyaevine girmişti. Ancak Dilara Talay’ın sosyal medya hesaplarından Berdan Mardini’yi önce takipten çıkarması ve soyadını değiştirmesi, çiftin boşanacağı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Berdan Mardini, iki yıldır birlikte olduğu Dilara Talay ile Nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşandığı iddia edildi. Berdan Mardini’nin kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay, ünlü şarkıcıyı sosyal medyada önce takipten çıktı, ardından soyadını da kaldırdı. Peki, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile Dilara Talay boşanıyor mu? Berdan Mardini'nin eşi kimdir? Berdan Mardini  ile Dilara Talay ne zaman evlendi? İşte, ayrıntılar... Image

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Ünlü şarkıcı 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası devlet memuruydu. Babasının emekliğinin ardından İstanbul'a abisi ve ablasının yanına gitmek zorunda kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı.

BERDAN MARDİNİ'NİN EŞİ KİMDİR?

Eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Berdan Mardini'nin, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yeni bir ilişkiye başlaması çok konuşulmuştu. Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan şarkıcı, Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Dilara Talay’ın doğum yılına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, 29-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Eğitim danışmanlığı ve öğretmenlik geçmişiyle bilinen Dilara Talay’ın, son zamanlarda moda tasarımı alanına yöneldiği öne sürülüyor.

ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR MU?

Ünlü isim son olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Çiftin, evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Mardini'nin kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay, sosyal medyadan takipten çıktıktan sonra soyadını da sildi. Birbirlerini takipten çıkaran Mardini ve Talay'ın birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdığı görüldü. Mardini'nin eşi Talay'ın sosyal medya hesabında "Talay" soyadını kullanmaya başladığı dikkat çekti. Çiftten, boşanma iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

