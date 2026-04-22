Bergüzar Korel’den 'zayıflama iğnesi' iddialarına yanıt

Oyuncu Esra Ruşan’ın hazırladığı "Herkes Kendine Baksın" programına konuk olan Bergüzar Korel, son dönemdeki fiziksel değişimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ruşan’ın doğrudan yönelttiği "İğneyle mi zayıfladın?" sorusuna yanıt veren Korel, zayıflama iğnesi kullanmadığını ancak bu yöntemin bir suç gibi görülmesine karşı olduğunu belirtti.

Korel, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir şey söyleyeceğim; bu arada iğneyle de zayıflayabilirdim. Bu kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamadım ama bunu düşündüm."

DUYGUSAL YEME BOZUKLUĞU İTİRAFI

Zayıflama sürecinin sadece fiziksel bir çaba olmadığını, işin psikolojik boyutunun daha ağır bastığını vurgulayan ünlü oyuncu, geçmişte yaşadığı zorluklara dikkat çekti.



Ciddi bir yeme bozukluğu ile mücadele ettiğini belirten Korel, "Çok yemek yiyordum. Sonra bunun bir duygusal yeme bozukluğu olduğunu anladım" dedi.

"MİDE AMELİYATI OLDUM"

Zayıflama sürecindeki asıl yöntemi esprili ama net bir dille açıklayan Korel, "Ben midemi aldırdım" diyerek geçirdiği operasyona atıfta bulundu. Üst üste yaptığı iki doğumun ardından vücudundaki değişimleri de anlatan sanatçı, "İki çocuk art arda gelince 25-30 kilo aldım. Sonra verdim, sonra tekrar aldım. Bu süreç benim için bir yolculuktu" şeklinde konuştu.