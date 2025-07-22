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Bruce Willis’in sağlık durumu kötüye gidiyor: Artık konuşamıyor, yürüyemiyor

Bruce Willis’in sağlık durumu kötüye gidiyor: Artık konuşamıyor, yürüyemiyor

22.07.2025 16:03:00
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Haber Merkezi
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Bruce Willis’in sağlık durumu kötüye gidiyor: Artık konuşamıyor, yürüyemiyor

Sağlık durumu giderek ağırlaşan Bruce Willis, artık konuşamıyor, yürüyemiyor ve hafızasını kaybediyor; ünlü aktör günlük yaşamını tamamen ailesinin desteğiyle sürdürüyor.

Sinema dünyasının efsane isimlerinden Bruce Willis’in sağlık durumu giderek kötüleşiyor. İlk olarak afazi teşhisi konulan 70 yaşındaki ünlü aktör, daha sonra tedavisi olmayan frontotemporal demans (FTD) hastalığına yakalandı.

Yıllarca rol aldığı unutulmaz yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Willis’in artık hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini büyük ölçüde kaybettiği açıklandı. Kızı Tallulah Willis’in aktardığına göre ünlü oyuncu artık konuşamıyor, okuyamıyor, yürüyemiyor ve ciddi hafıza kaybı yaşıyor. Geçmişte kim olduğunu ve başardıklarını hatırlamakta zorlanan Willis, günlük hayatını sürdürebilmek için ailesinin desteğine tamamen bağımlı hale geldi.

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Ünlü oyuncuya, eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve kızları Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn birlikte destek oluyor. Aile üyeleri, Willis’e hem fiziksel hem de duygusal olarak tam destek veriyor.

Willis’in eski eşi Demi Moore, verdiği bir röportajda, onu haftalık olarak ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bruce hayatımda her zaman önemli biri olacak. Aile dediğimiz kavram bazen sadece biçim değiştirir. Ayrıldıktan sonra da sevgi dolu bir şekilde devam edebilir.”

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