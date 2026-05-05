Buffy the Vampire Slayer yıldızı Nicholas Brendon’ın ölüm sebebi açıklandı

1990’lı yılların sonunda bir fenomen haline gelen "Buffy the Vampire Slayer" dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Nicholas Brendon'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 1997-2003 yılları arasında canlandırdığı Xander Harris karakteriyle hafızalara kazınan aktör, 54 yaşında aramızdan ayrıldı.

UYKUSUNDA VEFAT ETTİ

Acı haberi sosyal medya üzerinden duyuran ailesi, Nicholas Brendon’ın huzur içinde uykusunda vefat ettiğini belirtti. Paylaşılan mesajda, "Kardeşimiz ve oğlumuz Nicholas Brendon'ın ölümünü üzüntüyle bildiririz. Birçok insan Nicky'yi oyuncu olarak yaptığı işlerle ve yıllar boyu canlandırdığı karakterlerle tanıyor" ifadelerine yer verildi.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Vefatından günler sonra adli tıp raporuyla ünlü oyuncunun ölüm nedeni kesinleşti. Yapılan açıklamada Brendon'ın; aterosklerotik ve hipertansif kardiyovasküler hastalık (kalp damar rahatsızlığı) sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

SAĞLIK SORUNLARINI DAHA ÖNCE PAYLAŞMIŞTI

Kariyeri boyunca "Criminal Minds", "Private Practice" ve "Kitchen Confidential" gibi önemli yapımlarda da rol alan Los Angeles doğumlu aktör, sağlık sorunlarıyla daha önce gündeme gelmişti. Nicholas Brendon, 2023 yılında hayranlarına doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı teşhisi aldığını ve bu süreçte bir kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı. Genç yaşta gelen bu veda, Hollywood ve dizi dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.