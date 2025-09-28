Bülent Ersoy’un sözleri sosyal medyada gündem oldu: 'Aşk istiyorum, param çok ama aç köpek mi olsun?'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.09.2025 17:06:00
Haber Merkezi
Türk sanat müziğinin 'Divası' Bülent Ersoy, "Param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" dedi.

Türk sanat müziğinin “Divası” Bülent Ersoy, sahne aldığı konserde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Konser sırasında seyircilerle sohbet eden ünlü sanatçı, aşk istediğini dile getirerek dikkat çeken sözler söyledi. Ersoy, “Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?” ifadelerini kullandı.

Sanatçının bu sözleri konseri izleyenler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bülent Ersoy’un açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

