Çağatay Ulusoy’un kalbini çalan isim: Aslıhan Malbora ilk kez paylaştı

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisiyle ilk kez sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Bugüne kadar sevgilisiyle herhangi bir kare paylaşmayan Ulusoy için bu doğum günü bir dönüm noktası oldu.

Sevgilisi Malbora, Instagram hesabında paylaştığı kısa bir videoyla ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı. Videoda Ulusoy’un otomobil kullanırken görüntülendiği anlara yer verilirken, paylaşıma sadece doğum tarihi ve kırmızı kalp emojisi eşlik etti. Bu özel paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çiftin ilişkisini kamuoyuna açıkça duyurmuş oldu.

EKRANLARA GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Çağatay Ulusoy, son olarak Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönmüştü. Daha önce Gaddar, Terzi ve Kübra gibi iddialı projelerde rol alan oyuncu, ayrıca Tam Bir Centilmen filmiyle sinemada da yer almıştı. Kısa süreli bir ara sonrası yeniden projelere dönmesi, Ulusoy’un bu sezonu güçlü bir çıkışla kapatmasını sağladı.

AŞK 2024’ÜN SON GÜNLERİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçmişte Duygu Sarışın ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Ulusoy, son dönemde Malbora ile olan birlikteliğiyle konuşuluyor. Çiftin ilişkisi, Kübra dizisinin çekimleri sırasında başlamış, 2024’ün son günlerinde tatilden dönerken havaalanında birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.